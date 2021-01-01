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स्टार्स की दोस्ती:जब करण जौहर ने सुनाए थे दोस्ती के किस्से, काजोल से पहली मुलाकात में इतनी बेइज्जती हुई थी कि मैं पार्टी छोड़कर ही चला गया

2 दिन पहले
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कई बॉलीवुड सितारे आपस में गहरे दोस्त हैं। काजोल और करण जौहर भी उनमें से एक हैं। हाल ही में 'द कपिल शर्मा शो' के एक एपिसोड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करण जौहर और काजोल अपनी दोस्ती को लेकर कई दिलचस्प बातें सुनाते नजर आ रहे हैं। करण ने शो में बताया है कि वह काजोल को तकरीबन तीस साल से जानते हैं और दोनों की पहली मुलाकात भी बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुई थी।

पार्टी में मिले थे काजोल-करण

करण ने शो में बताया, 'काजोल से मेरी मुलाकात एक बॉलीवुड की पार्टी के दौरान हुई थी तब मेरी उम्र शायद 17 साल रही होगी। तनुजा आंटी ने जब अपनी बेटी काजोल से मुझे पहली बार मिलाया तो अजीब वाकया हुआ। काजोल मुझे देखते ही जोर-जोर से हंसने लगीं और लगातार हंसती ही रहीं। इतना ही नहीं, वह जब भी पार्टी में मुझे देखतीं उनकी हंसी बंद ही नहीं होती। यहां तक कि जब तनुजा आंटी ने हमें डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए भेजा तो भी काजोल मुझे देखकर हंसी ही जा रही थीं। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई थी जितनी उस दिन हो रही थी। उसके बाद मैंने उस पार्टी को बीच में छोड़कर जाना ही सही समझा।'

काजोल ने बताई हंसने की वजह

करण पर हंसने की काजोल ने वजह बताते हुए कहा, 'उस पार्टी में करण बिलकुल तैयार होकर पहुंचे थे। सूट-बूट, टाई लगाकर तो मुझे उन्हें उस गेटअप में देखकर बहुत हंसी आई कि आखिर इतना तैयार होकर पार्टी में भला कौन आता है'?

करण ने की शिकायत

करण ने भी काजोल की टांग खींचते हुए कहा, हम इतने सालों से दोस्त हैं लेकिन काजोल मुझे कभी जन्मदिन के दिन विश नहीं करती हैं। उनका फोन या तो जन्मदिन से एक दिन पहले आता है या फिर जन्मदिन के बाद, कभी भी 25 मई को मेरे जन्मदिन पर आजतक उन्होंने विश नहीं किया है।

कभी आ गई थी दोस्ती में दरार

साल 2016 में करण की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' और अजय की फिल्म 'शिवाय' में क्लैश हुआ था। इस दौरान अजय ने ट्वीट कर करण पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कमाल आर खान को 'शिवाय' के खिलाफ ट्वीट्स करने के लिए पैसे दिए हैं। उस दौरान काजोल ने अजय को सपोर्ट करते हुए उस ट्वीट को रिट्वीट कर करण से सालों पुरानी दोस्ती तोड़ दी थी। इस इंसीडेंस के बाद से करण ने भी कभी काजोल से बात नहीं की थी और कुछ सालों के लिए दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी लेकिन समय के साथ सबकुछ सुधर गया और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए।

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