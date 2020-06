दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 11:56 AM IST

रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोगों को उनसे जुड़े किस्से याद आ रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा 2018 का है जब केरल में भयानक बाढ़ आई थी। इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और कई लोगों की जान गई थी। सुशांत से एक फैन ने इंस्टाग्राम पर कहा था, ‘मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं कुछ खाने का सामान दान करना चाहता हूं। कैसे करूं।’

सुशांत ने फैन को रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘मैं तुम्हारे नाम से 1 करोड़ रु. दान करता हूं। इसके बाद सुशांत ने डोनेशन करने के बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उस फैन को धन्यवाद कहते हुए लिखा था, ‘मेरे दोस्त जैसा तुम चाहते थे, मैंने वैसा कर दिया है। यह तुमने तब किया है जब इसकी बहुत जरूरत है। ढेर सारा प्यार। माय केरल।’

As promised my friend, @subhamranjan66, what you wanted to do has been done. You made me do this, so be extremely proud of yourself. You delivered exactly when it was needed.

Lots and lots of love. FLY🦋

Cheers 🦋🌪🌏✊🙏🏻❤️#MyKerala 🌳☀️💪🙏🏻❤️#KeralaReliefFunds pic.twitter.com/fqrFpmKNhK — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) August 21, 2018

1 साल में दान किए थे 3.5 करोड़: फैन के नाम पर 1 करोड़ दान करने के अलावा सुशांत ने 2018-19 के बीच 2.5 करोड़ और दान किए थे। उन्होंने 2018 में असम में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 1.25 करोड़ डोनेट किए थे। सुशांत को याद करते हुए राइटर-डायरेक्टर चारूदत्त आचार्य ने यह बात फेसबुक पोस्ट में बताई है। चारू के पिता पीबी आचार्य 2014-19 के बीच असम के गवर्नर थे।

The news of Sushant Singh Rajput's death has plunged my family in a pall of sadness. All four of us were HUGE fans. The... Posted by Charudutt Acharya on Sunday, 14 June 2020



वहीं, केरल बाढ़ से प्रभावितों के लिए भी सुशांत ने 1.25 करोड़ का दान दिया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने भी उन्हें याद करते हुए एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी हैं। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्त और फैन्स के साथ हूं। साथ ही केरल बाढ़ के समय उनकी मदद को भी याद करता हूं।