दैनिक भास्कर Jun 01, 2020, 05:43 PM IST

मशहूर म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान नहीं रहे। रविवार देर रात कोरोनावायरस के संक्रमण से उनकी मौत हो गई। 7 साल पहले वाजिद ने अपने पिता को खोया था। लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी यादों से कभी नहीं जाने दिया। 11 महीने पहले वाजिद ने पिता की छठी पुण्यतिथि पर इमोशनल पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे उन्हें बहुत याद करते हैं और उनसे दोबारा मिलने तक इंतजार कर रहे हैं।

Six years hv just passed away without you PAPPA... Not a single day goes without thinking of you... Life has changed a lot but I miss you more n more as days passes... Aap ki kami bahut Mehsoos hoti hai... waiting till I meet you again...Love you miss you forever pic.twitter.com/vo9L1xopD7