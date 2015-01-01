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लक्ष्मी की बात:ट्रांसजेंडर्स के लिए अक्षय कुमार का नया इनीशिएटिव, लाल बिंदी लगाकर बोले- जेंडर स्टीरियो टाइप तोड़ने की अब हमारी बारी है

11 मिनट पहले
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अक्षय कुमार लक्ष्मी का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म के साथ-साथ अक्षय ने एक खास इनीशिएटिव लिया है। अक्षय ट्रांसजेंडर को उनकी पहचान और बराबरी का दर्जा दिलाने की पहल की है। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है- अब हमारी बारी है।

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