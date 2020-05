दैनिक भास्कर May 28, 2020, 04:56 PM IST

मुंबई.

मुंबई से प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने की कोशिशों के चलते सोनू सूद इन दिनों चर्चा में छाए हुए हैं। वे रोजाना करीब एक हजार प्रवासियों को उनके राज्य पहुंचा रहे हैं।

वह सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव हैं और यहां जो भी उनसे परेशानी शेयर कर रहा है, वह उसकी हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ मजेदार वाकये भी सामने आ रहे हैं।

प्रवासी मजदूर उनसे अपने घर जाने में मदद करने की गुहार तो लगा ही रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोनू से फनी डिमांड कर उनका ध्यान खींच रहे हैं।

महिला ने कहा पार्लर पहुंचा दो सोनू: हाल ही में एक महिला ने ट्विटर पर सोनू से कहा, सोनू क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं पिछले ढाई महीने से पार्लर नहीं गई हूं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मुझे सैलून पहुंचा दीजिए। मैं मजाक कर रही हूं। आप रियल हीरो (नायक) हैं, भगवान आपकी रक्षा करें।

@SonuSood can u pls help me 2 and half months se mene parlour nahi visit kiya, pls help me muje salon pohcha dijiye 😭😭😭😂😂😂just kidding u r a real hero (nayak) god bless u 🤗🤗👍👍❤️