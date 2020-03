दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 12:34 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान की फिल्म 'वीर' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान इन दिनों अपने घर की जमकर साफ सफाई कर रही हैं। हाल ही में जरीन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पूरे घर को साफ करती दिख रही हैं।

जरीन ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें जरीन हाथों में पोछा लिए हुए अपने बालकनी की रैलिंग और दरवाजे साफ कर रही हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'क्वारैंटाइन में वर्कआउट करने का सबसे अच्छा तरीका है घर की सफाई, आखिरकार मुझे ये समझ आ गया'। इस मजेदार कैप्शन को जरीन ने मंडे मोटिवेशन और फिटनेस इन कोरोना टाइम हैशटैग के साथ शेयर किया है। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में नजर आने वालीं जरीन का ये लुक देखकर फैंस भी हैरान हैं।

View this post on Instagram

The best kind of workout in this quarantine period is cleaning your house ... atleast I’ve come to realise tht 🤪 #MondayMotivation #BackToBasics #BestHomeWorkout #Quarantine #FitnessInCoronaTimes #StayHome #StaySafe #ZareenKhan

A post shared by Zareen Khan 🦄🌈✨👼🏻 (@zareenkhan) on Mar 30, 2020 at 4:35am PDT