दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 01:49 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान के भांजे आहिल शर्मा 30 मार्च को 4 साल के हो गए। आहिल का बर्थ-डे लॉकडाउन के चलते होम क्वारेंटाइन में सेलिब्रेट हुआ जिसमें पूरी फैमिली मौजूद रही। आहिल के बर्थ-डे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अतुल अग्निहोत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। अतुल ने लिखा, 'हैप्पी बर्थ-डे आहिल, 4 साल के होने पर आपको ढेर सारी खुशियां और प्यार।'

#HappiestBirthday #Ahil #4yrs ❤️ Wish you love laughter and happiness always @arpitakhansharma @aaysharma

