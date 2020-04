दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 03:39 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है, लेकिन ईमानदारी से इसका पालन नहीं होने की वजह से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर महानायक अमिताभ बच्चन नाराज हो गए और रविवार को उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। उन्होंने उंगली दिखाते अपना एक फोटो शेयर किया और उसके साथ नाराजगी जताती हुई पोस्ट लिखी।

अपनी पोस्ट में अमिताभ ने लिखा, 'आप, हां आप! आप ही से बात कर रहा हूँ मैं ! मेरी बात सुनो ! इस कोरोना बीमारी को समझो ! घर में रहो ! बाहर मत निकलो ! हाथ जोड़ रहा हूँ मैं ! ये वायरस अपना घर ढूँढ रहा है, और वो घर उसे इंसानों के अंदर मिलता है ! अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दो। घुसने ना पाए।'

T 3492 -YOU , yes YOU ! आप ही से बात कर रहा हूँ मैं ! LISTEN TO ME ! इस CORONA बीमारी को समझो ! घर में रहो ! बाहर मत निकलो !🙏 हाथ जोड़ रहा हूँ मैं ! ये virus अपना घर ढूँड रहा है , और वो घर उसे इंसानों के अंदर मिलता है ! अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दो । घुसने ना पाए । pic.twitter.com/VpdAxlS10A — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 5, 2020

T 3476 - T 3476 - -The film fraternity pleads and cautions for safety and precaution .. on CoVid 19 .. an initiative by the Industry and the CM Maharashtra pic.twitter.com/xjZsBI2diu — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 20, 2020

कई बार अपील कर चुके अमिताभ

लॉकडाउन लगने के बाद से ही अमिताभ सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और कई बार लोगों से इसका पालन करने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा जागरूकता फैलाने वाले उनके कई वीडियो भी जारी हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं।

T 3490 - ख़बरदार !!! घर में रहो , बाहर ना निकलो !

इस कमबख़्त 'कोरोना' , को उलटा मत पड़ने दीजिए !!



नहीं नहीं ... आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं !

'कोरोना' को उलटा पढ़िए ... हो जाएगा ... 'नारोको" ... !!! 😧 pic.twitter.com/UFECkSTFrs — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 2, 2020

T 3480 -

"हाथ हैं जोड़ते विनम्रता से आज हम ,

सुनें आदेश प्रधान का , सदा तुम और हम ;

ये बंदिश जो लगी है , जीवदायी बनेगी ,

21 दिनों का संकल्प निश्चित Corona दफ़नाएगी " !!!



~ अमिताभ बच्चन pic.twitter.com/Hq35etxSz0 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 24, 2020

T 3476 - A fancy dress birthday party for Abhishek in his very early years .. dress theme 'SUPERMAN' ..

काश की वास्तव में हम superman बन कर इस सभयंकर महामारी Corona Virus को सदा के लिए नष्ट कर सकते !! pic.twitter.com/DvT90WYs6f — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 20, 2020

T 3470 - To all Ef and well wishers an earnest request !PLEASE DO NOT COME TO JALSA GATE TODAY .. SUNDAY MEET am not going to come !

Take PRECAUTIONS .. be safe

Sunday का दर्शन Jalsa पे cancel है , कृपया कोई वहाँ जमा ना हों आज श्याम को ।

सुरक्षित रहें🙏🙏🙏 pic.twitter.com/USm4kZBEYo — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 15, 2020

भारत में लगातार सामने आ रहे कोरोना के मामले

देश में कोरोनावायरस फैलने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। रविवार को करीब 100 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 हजार 765 हो गई है। वहीं इसकी वजह से देश में मरने वालों का आंकड़ा 112 हो गया है।