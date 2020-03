अनुपम खेर ने घर के नीचे काम कर रहे सफाईकर्मियों से बात की, उन्हें समाज का असली हीरो बताया

दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 03:32 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस की वजह से देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच भी सेवाएं दे रहे सफाईकर्मियों को अनुपम खेर ने असली हीरो बताया है। सोमवार सुबह उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे घर की बालकनी में खड़े होकर नीचे सड़क पर खड़े सफाईकर्मियों से बात करते दिखे। इस दौरान उन्होंने सफाईकर्मियों को धन्यवाद दिया।

इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम ने लिखा, 'मौजूदा हालात में समाज के असली हीरो। हमारे सफ़ाई कर्मचारी। जय हो। जय हिंद!!' हालांकि इस वीडियो में वे दिखे नहीं सिर्फ उनकी आवाज ही सुनाई दी। वीडियो में अनुपम नीचे खड़े सफाईकर्मियों से कहते हैं, 'ये देखिए हमारे समाज के असली हीरो ये हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, जो आप लोग समाज की, हमारी सबकी रक्षा कर रहे हो।'

पूछा- कितनी बजे शुरू और कब खत्म करते हो?

इसके बाद वे सबसे उनका नाम पूछते हैं और पता चलने पर कहते हैं 'राजेश, सतीश और सुब्रमणि वाह.. वाह... क्या आप लोग अलग-अलग शहरों से हो। सुबह कितनी बजे शुरू करते हो आप और कितनी बजे तक करोगे।' वे लोग उन्हें बताते हैं कि वे सुबह 5 बजे शुरू करते हैं और रात 12 बजे तक चलता है।

बोले- 'आप लोगों को सेल्यूट करना चाहता था'

आखिरी में अनुपम कहते हैं, 'बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस आप लोगों को सेल्यूट करना चाहता था और आप लोग हो तो हम लोग हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते।'

