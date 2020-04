दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 02:43 PM IST

मुंबई. बॉलीवुड डेस्क. देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच अनुपम खेर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और रोजाना वीडियो के जरिए फैंस से मुखातिब हो रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वे फेमस कॉमेडियन जॉनी लीवर से वीडियो कॉल पर बात करते नजर आए। उन्होंने जॉनी से जीवन में खुश रहने के बारे में सवाल भी पूछा।

इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम ने लिखा, 'मेरी सीरीज.. 'उन लोगों को फोन करो जो आपको खुश करते हैं' के तहत चैट विद जॉनी। मैंने एक अनन्त आशावादी, विश्वस्तरीय कॉमेडियन और मेरे मित्र जॉनी लीवर को फोन लगाया। उनके साथ चैटिंग बहुत संतुष्टिदायक थी।' आगे उन्होंने लिखा, 'शरीर, दिल, आत्मा प्रसन्न हो गई। आपकी भी हो जायेगी। सुनिये तो सही।'

ऐसी रही अनुपम-जॉनी की बातचीत

अनुपम ने फोन कनेक्ट होते ही कहा, 'जॉनी मेरे भाई' तो जॉनी बोले- 'क्या है रे बापू.. कैसे हैं आप?' अनुपम ने आगे कहा, 'मैं बहुत अच्छा हूं, आपने मैसेज भेजा ना मुझे अभी कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो मेरा दिल किया कि आपसे सामने बात करूं ऐसे मजा आएगा। क्या करते हो खुश रखने के लिए अपने आप को?' तो जवाब में जॉनी बोले- 'आप औरों को खुश कीजिए, आप खुश रहेंगे।'

अनुपम बोले- आपको हमेशा खुश ही देखा

इसके बाद अनुपम कहते हैं, 'ये बात भी सही है। वाह वाह वाह वाह। आपकी हस्ती तो ऐसी है, आपकी पर्सनालिटी तो ऐसी है जॉनी, कि आप हमेशा ही मुझे खुश नजर आए। मैं आपको कुछ 30-35 साल से जानता हूं, जितना बड़ा मेरा करियर है। हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन लोगों को ढूंढूंगा और उनसे वीडियो चैट करूंगा जिनको देख के मुझे खुशी होती है, अंदर से एक मजा आता है। मैंने आपको बताया भी नहीं कि मैं आपको फोन करूं या नहीं करूं, मैंने फोन डायल कर दिया और आपने उठा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा।' बदले में जॉनी कहते हैं, 'अरे सर हम आपके फैन हैं, क्या बात कर रहे हैं आप।'

खेर ने पूछा- 'वो क्या करें जिनके हालात ठीक नहीं?'

आगे अनुपम ने पूछा, 'बहुत सारे लोग हैं जिनके हालात उतने अच्छे नहीं हैं और वे क्या करें जीवन में अपने आपको ठीक रखने के लिए। क्या लगता है आपको? तो जवाब देते हुए जॉनी बोले- 'उनको जो है थोड़ा सच्चाई का पता चले ना तो ऑटोमैटिक इंसान खुश हो जाता है। कुछ लोग अपनी हालत खुद ही खराब कर लेते हैं, सच्चाई से परे हो जाते हैं और जगह से हट जाते हैं, सुर लगता नहीं उनका, तो काम गलत होता रहता है। है कि नहीं, सिम्पल सी बात है।'

जॉनी के परिवार की तारीफ की

इसके बाद अनुपम कहते हैं कि मैं आपका फैन तो हूं ही आपकी बेटी और आपके बेटे का भी फैन हूं। एक घर में इतने हंसाने वाले, इतने सारे लोगों को खुश करने वाले कैसे पैदा हो सकते हैं। जवाब में जॉनी कहते हैं, 'ये तो लक की बात है कि हमारे घर में बेटा-बेटी दोनों का ह्युमर अच्छा है और ह्युमर से लगाव है दोनों को ये खुशी की बात है।'

In my series “Call people who make you happy” I dialled one of the eternal optimists, world class comedian and my friend @iam_johnylever. Chatting with him was so gratifying. शरीर, दिल, आत्मा प्रसन्न हो गई। आपकी भी हो जायेगी। सुनिये तो सही। 😍😂

