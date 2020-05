View this post on Instagram

From the archives of my collection of pics this gem popped up. Muzaffar Ali Saab Made a one hour film called #LailaMajnu. And yours truly played Majnu. हँसो हँसो। दिल खोल के हँसो। मैं भी हंस रहा हूँ। 🤣😂🤣 1983 में इस रोल के लिए 5000 रुपये मिले थे।जो उस वक्त पाँच लाख के बराबर थे। शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साब। बहुत दिनो तक गुज़ारा हुआ उन पैसों से। 🙏🙏😍 #nostalgia #survival #trivia #lailamajnu @muzaffar.ali.kotwara

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher) on May 2, 2020 at 10:47pm PDT