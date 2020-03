दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 01:20 PM IST

टीवी डेस्क. कोरोनावायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच दूरदर्शन पर एकबार फिर धार्मिक सीरियल 'रामायण' का प्रसारण किया जा रहा है। जिसके बाद इसे आम दर्शकों का प्यार तो मिल ही रहा है, साथ ही इस बार इसे सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल भी देख रहे हैं। सीरियल शुरू होने से पहले ही उन्होंने दैनिक भास्कर से कहा था कि वे पूरे परिवार के साथ इसे देखेंगे।

सोमवार को सोशल मीडिया पर गोविल का एक फोटो सामने आया, जिसमें वे अपने परिवार के साथ बैठकर 'रामायण' देखते नजर आए। जल्द ही ये फोटो वायरल हो गया, और यूजर्स ने इसे अलग-अलग कमेंट्स करते हुए इसे शेयर किया।

अरुण ने भास्कर से कहा था- पूरे परिवार के साथ देखूंगा

हाल ही में जब रामायण शुरू होने की खबरें आई थी, तब अरुण ने दैनिक भास्कर से कहा था, 'मुझे उम्मीद है रामायण की कथा जो इतनी पवित्र है और पॉजिटिव है, वो लोगों को नेगेटिविटी से दूर रखने में मदद करेगी। इससे काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, मनोरंजन भी होगा, वक्त भी बीत जाएगा और साथ ही साथ परमात्मा भी याद रहेंगे। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर रामायण देख पाऊंगा। ये एक मौका भी है नई जनरेशन को पूरी रामायण दिखाने का। उम्मीद करता हूं कि वे इसे पसंद करेंगे।'

अरुण का परिवार

12 जनवरी 1960 को मेरठ में जन्‍मे अरुण ने इंडियन एक्ट्रेस श्रीलेखा से शादी की है। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम अमल और बेटी का नाम सोनिका है। अमर की शादी हो चुकी हैं वहीं सोनिका पढ़ाई पूरी कर जॉब कर रही हैं। इसके अलावा अपने दौर की मशहूर टीवी प्रस्तुतकर्ता तबस्सुम अरुण की सगी भाभी हैं।

