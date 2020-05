दैनिक भास्कर May 03, 2020, 05:58 PM IST

मुंबई. 'टेलीविजन सीरियल रामायण' में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी की मौत की खबरें गलत हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर दिनभर उनके निधन की अफवाह चलती रही। जिसके बाद शाम को उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने एक ट्वीट करते हुए उनके सकुशल होने की जानकारी दी और झूठी खबर नहीं फैलाने की अपील की।

अपने ट्वीट में कौस्तुभ ने लिखा, 'प्रिय सर्वजन, मेरे चाचा अरविंद त्रिवेदी लंकेश पूरी तरह ठीक हैं और सुरक्षित हैं। अनुरोध है कि फर्जी खबरें फैलाना बंद करें और कृपया उनके सकुशल होने की खबर फैलाएँ। धन्यवाद।'

Dear all my uncle Arvind Trivedi lankesh is all good and safe. Stop spreading fake news it is request. Now please spread this. Thanks pic.twitter.com/XvmGnCPNy5