दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 04:53 PM IST

टीवी डेस्क. देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच जहां ज्यादातर लोग घरों में हैं, वहीं कुछ खास लोग अब भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में ऐसे ही कुछ खास लोगों के बीच अष्टमी पूजा का प्रसाद बांटकर उनका आभार जताया। भारती ने इस बारे में बुधवार को शेयर की अपनी इंस्टा पोस्ट के जरिए बताया। भारती ने अपनी इंस्टा स्टोरी में पूजा और प्रसाद का फोटो भी शेयर किया।

अपनी पोस्ट में बिल्डिंग के गार्ड्स की फोटो शेयर करते हुए भारती ने लिखा, 'अष्टमी के शुभ अवसर पर मैं अपनी बिल्डिंग के गार्ड्स से मिली। वे पिछले 20 दिनों से घर नहीं गए हैं और हमारी बिल्डिंग के स्टाफ क्वार्टर्स में रहते हुए दिन-रात ड्यूटी कर हमारे घरों की रक्षा कर रहे हैं। हर्ष और मैंने आज घर पर हुई एक छोटी सी पूजा के बाद उन्हें प्रसाद देने का फैसला किया। धन्यवाद। #ओबरॉयस्प्रिंग्स#परिवार#जयमातादी#कोरोना के खिलाफ लड़ाई'

इंस्टा स्टोरी में पूजा और प्रसाद का फोटो शेयर किया

भारती ने अपनी इंस्टा स्टोरी में घर में हुई पूजा और प्रसाद का फोटो शेयर किया। दोनों ही तस्वीरों के साथ उन्होंने जय माता दी भी लिखा। उन्होंने प्रसाद की जो फोटो शेयर की उसमें पुड़ी, सब्जी और हलवे के साथ शगुन के पैसे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

View this post on Instagram

On the occasion of Ashtami, I met our building guards. They haven’t been home for the past 20 days, securing our homes and doing their duty day and night and staying in staff quarters in our building. Harsh and I decided to offer them prasad of the lil Pooja we did at home today. Thank you! #obroiesprings #famliy #jaimatadi🙏 #fightagainstcorona

A post shared by Bharti Singh (@bharti.laughterqueen) on Apr 1, 2020 at 2:14am PDT