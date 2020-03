दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 05:31 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 21 दिनों के नेशनल लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड स्टार्स की क्रिएटिविटी तो सामने आ ही रही है। साथ ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी फैन्स और फाॅलोअर्स को घर पर रहने इंस्पायर कर रहा है। इस बीच दीपिका पादुकोण ने अपना वीकेंड ट्रेवल प्लान शेयर किया है कि वे इस हफ्ते कहां-कहां जाने वाली हैं।

View this post on Instagram

Looking at the map for some weekend travel ideas...🧐🌏 #travel #home

A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on Mar 27, 2020 at 3:25am PDT