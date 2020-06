दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 01:46 PM IST

फ्रांस में हर साल मई में होने वाला कान्स फिल्म फेस्टिवल कोरोनावायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जूरी के सदस्य पियरे लेसक्योर और थियरी फ्रैमॉक्स ने 73वें संस्करण के लिए 2000 एंट्रीज में से चुनकर 56 फिल्मों का फाइनल लाइनअप घोषित कर दिया है। हालांकि इस लिस्ट में इस बार भी कोई इंडियन फिल्म शामिल नहीं है।

The Official Selection for the 73rd edition has been announced! Follow the selected films’ progress in cinemas and other film festivals using the hashtag #Cannes2020.

► See the list of 2020’s films 🎬 : https://t.co/JTpo2RUHzO pic.twitter.com/f5iTYJPhrF