हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के कारण आर्थिक परेशानियों से जूझ रही एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी ने उच्च कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है। कंपनी ने पद के आधार पर अधिकारियों की सैलरी कम की हैं। कंपनी को संकट से उबारने के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बॉब आइगर वेतन नहीं लेंगे। जबकी सीईओ बॉब चैपक को केवल 50 प्रतिशत तनख्वाह मिलेगी। कंपनी यह पैसा पार्क्स और रिजॉर्ट्स में काम करने वाले कर्मचारियों को देगी।

थीम पार्क्स, प्रोडक्शन और थियेटर्स बंद होने के चलते कंपनी को अरबों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में डिज्नी ने शीर्ष अधिकारियों से कंपनी की आर्थिक मदद करने की अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ब्रूक बार्न्स ने कंपनी के मेल का फोटो शेयर किया है।

Early this morning, Disney joined other companies in making deep cuts in salaries for executives. Iger will forego all of his salary. From the company-wide email: pic.twitter.com/8WGjkqYFxy