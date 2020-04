दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 04:29 PM IST

भारत में शूट हुई नेटफ्लिक्स की फिल्म 'एक्स्ट्रेक्शन' की रिलीज का सभी को इंतजार है। फिल्म में लीड रोल निभा रहे सुपरस्टार क्रिस हेम्सवर्थ ने वीडियो मैसेज के जरिए रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। खास बात है कि क्रिस फिल्म के प्रमोट करने के लिए मार्च में भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते विजिट टल गई।

नमस्ते इंडिया से की शुरुआत

क्रिस ने नमस्ते इंडिया से मैसेज की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भारत आकर इस फिल्म की खुशी मनाने के लिए काफी उत्साहित था। मैंने फिल्म प्रोडक्शन के दौरान आपके देश में जो वक्त बिताया वो भूलाया नहीं जा सकता।

A message to India from @ChrisHemsworth and also the easiest way to get lost in his eyes today. pic.twitter.com/Amh55F8xmm