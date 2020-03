दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 08:00 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. एक ओर जहां लोग कोरोनावायरस के कारण घरों में कैद हैं। वहीं रैपर ड्रेक हवाई जहाज में क्वारैंटाइन कर रहे हैं। ड्रेक ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर कर फैंस को हिंट दी है। हालांकि ड्रेक ने कुछ समय पहले ही यह साफ कर दिया है कि उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं है।

ड्रेक ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर अपने हवाई जहाज कस्टम 737 जम्बो जेट की तस्वीर शेयर की। साथ ही उन्होंने अपने कैप्शन में सोशल डिस्टेंसिग का भी जिक्र किया। केविन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही रैपर ने खुद को अलग-थलग कर लिया था।

"SOCIAL DISTANCING" c/o ABLOH ENGINEERING

