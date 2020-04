दैनिक भास्कर Apr 25, 2020, 03:33 PM IST

हिप-हॉप इंडस्ट्री के मशहूर स्टार फ्रैड द गोडसन की कोरोनावायरस के कारण मौत हो गई है। यूएसए टुडे के मुताबिक, फ्रैड ने गुरुवार को अंतिम सांस ली। रैपर अप्रैल की शुरुआत से ही संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। स्टार ने 7 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिए संक्रमण की जानकारी दी थी।

35 साल के फ्रेड गॉड लेवल, पेबेक, गोरिल्ला ग्लू, कॉन्ट्राबैंड जैसे एल्बम का निर्माण कर चुके हैं। उनका एल्बम आर्मेगेडॉन काफी फेमस हुआ था। उनकी पत्नी लीएन जेमॉट ने एक मैग्जीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि, उनके पति आईसीयू में हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे ठीक हो जाएंगे। रैपर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि, उन्होंने लिखा था कि, मैं कोरोना का शिकार हो गया हूं, अपनी दुआओं में मुझे शामिल करना।

I’m in here with this Covid-19 shit! Please keep me in y’all prayers!!! #GodIsGreat pic.twitter.com/e6xRM3OSWb