दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 12:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन के पांचवें दिन रविवार को महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद की लिखी कुछ पंक्तियां शेयर कीं। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी अलग-अलग तस्वीरें भी शेयर कीं। जिसमें से एक में उनका डैशिंग लुक नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर के जरिए उन्होंने अपनी पंक्तियों के भाव दिखाने की कोशिश की।

अपनी पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'परिपक्वता - जब हम किसी बात पर संतुष्ट होते हैं की हम सही हैं; बिना ये सोचे, की किसी और को ग़लत साबित करना ज़रूरी है।' इस पोस्ट के साथ उन्होंने परिपक्वता के भाव दिखाते अपने दो फोटो भी शेयर किए।

T 3484 -"Maturity is when we are content to feel we are right about something, without feeling the necessity to prove someone else is wrong." ~ Ef Kv



