दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 04:50 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस की खबरें आते ही अंग्रेजी फिल्म कंटेजियन ट्रेंड करने लगी थी। स्टीवन सोडरबर्ग की इस फिल्म को कोरोना से फैली महामारी से जोड़कर देखा जाने लगा। इसी बीच इस महामारी से जुड़ा एक और सीन ट्रेंडिंग में आ गया है। कोरियन ड्रामा सीरीज माय सीक्रेट टैरियस के एक एपिसोड में कोरोना का जिक्र मिलता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स पर यूजर सबसे ज्यादा माय सीक्रेट टैरियस को सर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इस सीरीज ने दो साल पहले ही कोरोनावायरस का अनुमान लगा लिया था।

In the drama My Secret Terrius that was released in 2018 (UNIQ's sungjoo was among the cast) they talked in details about the corona virus.... I had goosebumps... pic.twitter.com/nuQ3UYZlMR