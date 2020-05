दैनिक भास्कर May 05, 2020, 04:24 PM IST

मुंबई. वेटरन एक्टर धर्मेंद्र 84 साल के हो चुके हैं और इन दिनों मुंबई के करीब स्थित अपने फार्म हाउस में लॉकडाउन का वक्त गुजार रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वे वहां लगे बगीचे के पौधों को पानी देते नजर आए। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और वे रोजाना आधा घंटा ऐसा करते हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'आप सभी को प्यार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से तेजी से छुटकारा पाने के लिए सामाजिक दूरी का अच्छे से पालन कीजिए। प्लीज, प्लीज, प्लीज...'

बोले- आधा पराठा, अच्छी चाय मजा आ जाता है

धर्मेंद्र ने 52 सेकंड का जो वीडियो शेयर किया है, उसके शुरुआती 30 सेकंड में वे पौधों को पानी देते नजर आ रहे हैं, वहीं बाद के हिस्से में वे आंगन में कुर्सी पर बैठे चाय पीते दिख रहे हैं। इसी दौरान वे कहते हैं, 'हैलो दोस्तों, पौधों को पानी देने में भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। आधा घंटा कर लेता हूं ये। इसके बाद ये आधा पराठा, अच्छी चाय मजा आ जाता है।'

With love ❤️ to you all . Be happy healthy and strong 👍 Social distance , to get rid of korona faster. please please please 🙏 pic.twitter.com/O78EwYH3Fc