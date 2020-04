दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 02:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में जारी लॉकडाउन के बीच गुरुवार को एक्ट्रेस दीया मिर्जा को पिछले साल रिलीज हुई अपनी वेब सीरीज 'काफिर' की याद आ गई। ठीक सालभर पहले इसी दिन यानी 2 अप्रैल को ही उन्होंने उसकी शूटिंग शुरू की थी। जिसके बाद एक्ट्रेस ने उस दिन लिए कुछ फोटोज और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बीती यादों को ताजा किया।

फोटोज और वीडियो शेयर करते हुए दीया ने लिखा, ''काफिर' का पहला दिन। क्या हिमालय की वादियां, क्या कहानी, क्या लोग। बहुत अद्भुत अनुभव रहा।' इसके बाद उन्होंने हैशटैग लगाते हुए लिखा #ThursdayThrowback #टीमकाफिर #मानवता ही मेरा धर्म #यादें जीवनभर कीं #घर पर रहें, सुरक्षित रहें

दीया ने कहा- यहां सिर्फ माइनस छह डिग्री तापमान है

दीया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर चार फोटोज और दो वीडियो शेयर किए। एक फोटो में वे खुद नजर आ रही हैं, एक अन्य में बिस्तर पर रखी स्क्रिप्ट और बाकी दो फोटोज में हिमालय की खूबसूरती नजर आ रही है। वहीं उनके शेयर किए दो वीडियो में से एक में बहती नदी के बीच पत्थरों पर बैठी चिड़िया और दूसरे वीडियो में खुद दीया दिख रही हैं, जो कहती हैं, 'हाय गुड मॉर्निंग, ये काफिर की शूटिंग का पहला दिन है, यहां सिर्फ माइनस छह डिग्री तापमान है और हम सभी काम शुरू करने के लिए तैयार हैं।'

जून 2019 में हुआ था 'काफिर' का प्रीमियर

दीया मिर्जा और मोहित रैना स्टारर इस वेब सीरीज का प्रीमियर पिछले साल 15 जून को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 पर हुआ था। इसकी कहानी एक ऐसी महिला पर आधारित थी, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय कश्मीर में आ जाती है। लेकिन यहां उसे आतंकी समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद उसकी मदद एक भारतीय पत्रकार करता है। इसे भवानी अय्यर ने लिखा था, वहीं इसका डायरेक्शन सोनम नायर ने किया था।

View this post on Instagram

Day ONE Of #Kaafir 💖 The Himalayas, the story, the people. What an amazing experience 🙏🏻🌏 #ThursdayThrowback @bhavani.iyer @siddharthpmalhotra @sapnamalhotra01 @chinxter @pratik8shah @merainna @milxind @zee5premium #TeamKaafir #HumanityIsMyReligion #MemoriesForLife #StayHomeStaySafe

A post shared by Dia Mirza (@diamirzaofficial) on Apr 2, 2020 at 3:26am PDT