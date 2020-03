दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 06:50 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में जारी लॉकडाउन के बीच फिल्म मेकर फराह खान कुंदर की बेटी अन्या को मुंबई के स्ट्रीट डॉग्स की चिंता सताई, जिसके बाद उन्होंने अपने पिगी बैंक (गुल्लक) में जमा राशि से उनके खाने का इंतजाम करवाया। इस बारे में फराह ने हाल ही में लिखी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया और इस काम में मदद करने वालों को शुक्रिया कहा।

फराह ने जो पोस्ट शेयर की उसमें उन्होंने लिखा, 'इसे सुविधाजनक बनाने के लिए शाजिया गोवारिकर आपको धन्यवाद.. अन्या बहुत खुश है। पेटा इंडिया के अशर मीत जिन्होंने इन डॉगीज को खाना देने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी से अनुमति प्राप्त करने मदद की, आपको भी शुक्रिया। और डॉग फूड का पारिवारिक कारोबार चलाने वाले उमेद जनाब आपको आशीर्वाद। इनकी कंपनी विशेषकर आवारा कुत्तों के लिए खाना बनाती है। इसने खुद जाकर उन्हें खिलाया और आगे भी ऐसा करेगा। #वक्त की जरूरत #हर छोटी मदद मायने रखती है #गर्व महसूस करती मां'

वीडियो से पता चला अन्या का योगदान

अपनी पोस्ट के साथ फराह एक वीडियो भी शेयर किया, उसमें अन्या की दी गई मदद से खाना खाने वाले स्ट्रीट डॉग्ज के फोटोज हैं। यहां तक कि एक फोटो में तो एक बिल्ली भी डॉगी के साथ खाती दिखी। इसी वीडियो में एक स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी था, जिसे खाना बांटने वाले शख्स ने अन्या को धन्यवाद देने के लिए शेयर किया था।

अन्या की मदद से 30 डॉगीज को मिलेगा हफ्तेभर खाना

वीडियो में दिखे स्क्रीनशॉट में लिखा था, 'हाय फराह एंड अन्या, आज मुंबई यूनिवर्सिटी (कलिना कैम्पस) में 30 भूखे डॉगीज को खाना खिलाया। इसके लिए अन्या की पिगी बैंक का शुक्रिया। खाने के हर पैकेट की लागत 20 रुपए आई। इसलिए आज कुल 600 रु खर्च हुए। अन्या के योगदान की वजह से इन डॉग्ज को अगले 7-8 दिनों तक खाना मिलेगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।'

Thank you @shaziaqg for facilitating this.. Anya is so happy.. thank you @ashar_meet from @petaindia) who helped get the permission from Mumbai university to have these dogs fed. And bless u @umed_janab , a young guy who’s family owns Natural Dog Food company, makes food specifically for stray dogs. He went and fed the dogs and will continue to do so. #needofthehour #everylittlebitcounts #proudmother

A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder) on Mar 27, 2020 at 5:37am PDT