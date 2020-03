दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 07:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रामचरण तेजा शुक्रवार (27 मार्च) को 35 साल के हो गए। इस मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म 'आरआरआर' के मेकर्स ने उन्हें एक खास तोहफा दिया और फिल्म में उनका फर्स्ट लुक वीडियो जारी कर दिया। इसे फिल्म में उनके को-स्टार जूनियर एनटीआर समेत अन्य कलाकारों अजय देवगन और आलिया भट्ट ने भी अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। जूनियर एनटीआर ने इस वीडियो को उनके जन्मदिन का तोहफा बताया।

फर्स्ट लुक वीडियो की लिंक शेयर करते हुए जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'आपसे किए वादे के मुताबिक मैं आपको आपका गिफ्ट दे रहा हूं, जन्मदिन की बधाई भाई, हम इस बंधन को हमेशा संजोएंगे। हैपी बर्थडे चरण'। अजय देवगन ने बधाई देते हुए लिखा, 'रामाराजू के लिए भीम का हर शब्द गर्व से भरा हुआ है। जूनियर एनटीआर की तरफ से रामचरण तेजा के लिए ये रहा सरप्राइज वीडियो। जन्मदिन की बधाई चरण।' आलिया ने लिंक शेयर करते हुए लिखा, 'इससे बेहतर और कुछ नहीं कि रामाराजू (रामचरण) का परिचय उनका भीम (जूनियर एनटीआर) दे। हर शब्द में प्यार और गर्व महसूस किया जा सकता है।'

भीम ने बैकग्राउंड में दिया रामाराजू का परिचय

फिल्म में रामचरण जहां रामाराजू के किरदार में नजर आएंगे, वहीं जूनियर एनटीआर भीम का रोल निभाते दिखेंगे। 73 सेकंड के इस फर्स्ट लुक वीडियो में भीम ही बैकग्राउंड आवाज में रामाराजू का परिचय देते हुए कहता है, "एक शोला है दहकती आग का, धार जैसी नंगी तलवार का, मौत को भी जो पसीना-पसीना कर दे, हर हथियार को जो निहत्था कर दे, एक जिंदा मशाल, दुश्मनों का काल, मेरा भाई मेरा यार, जंगलों का सरदार, अल्लूरी सीतारामा राजू"

वीडियो में जमकर एक्शन करते दिखे तेजा

रामाराजू के रूप में तेजा जमकर एक्शन करते नजर आ रहे हैं। वे मशाल लेकर दौड़ते, तीर चलाते, लट्ठ घुमाते, बंदूक चलाते, पंच बैग पर मुक्के बरसाते और कसरत करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान इनमें से कई सीन्स में वे पुलिस की वर्दी में भी नजर आए। दो दिन पहले जारी हुए फिल्म के मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए फिल्म के डायरेक्टर ने बताया था कि ये फिल्म आग और पानी जैसी दो विरोधी शक्तियां एकसाथ आने के बारे में है। जिसमें से तेजा को आग का प्रतीक बताया गया है।

8 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

'आरआरआर' का फुलफॉर्म है 'राइज' (उदय होना), 'रिवोल्ट' (बगावत) और 'रोर' (दहाड़ना)। वहीं इसकी टैग लाइन है, '1920 के दशक में भारतीय क्रांतिकारियों की एक काल्पनिक कहानी।' ये फिल्म 8 जनवरी 2021 को रिलीज होगी।

There is no one better to introduce Ramaraju @AlwaysRamCharan than his Bheem @tarak9999. Can feel the love and pride in each and every word ❤

Happy Birthday Charan!! https://t.co/QkLVKM4LDl@ssrajamouli @ajaydevgn @OliviaMorris891 @RRRMovie @DVVMovies #BheemforRamaraju