दैनिक भास्कर Jul 05, 2020, 05:55 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कमाल राशिद खान यानी केआरके कई ऐसे ट्वीट और वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं जो रोज नया विवाद खड़ा रहे हैं। पिछले दिनों केआरके ने मिलाप झावेरी, हंसल मेहता और मनोज वाजपेयी पर यह आरोप लगाया था कि वे नेपोटिज्म के सपोर्टर हैं। इस बीच उन्होंने एक ट्वीट करके इन तीनों पर एक वीडियो बनाने की बात कही थी।

My review of Hansal and Manoj is coming soon! They deserve it. People pls use headphones to hear it. — KRK (@kamaalrkhan) July 4, 2020

केआरके ने लिखा था - हंसल मेहता और मनोज वाजपेयी पर मेरा रिव्यू जल्द ही आ रहा है। वे लोग इसी लायक हैं। इस वीडियो को सुनते वक्त अपने हेडफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि इसके बाद से केआरके लगातार नेपोटिज्म के खिलाफ ही बोलते और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नजर आ रहे हैं।

Don't you dare mess with me. I will not take any slander or abuse lying down. Your bullying will not work with me. Your filth can neither make nor break me. Stay away. Consider this a warning. https://t.co/98XXybWKmx — Hansal Mehta (@mehtahansal) July 4, 2020

हंसल मेहता ने दी चेतावनी

केआरके का ट्वीट कोट करते हुए हंसल ने उन्हें खुलेआम चेतावनी दी है। हंसल ने अपने ट्वीट में लिखा- तुम मुझसे पंगा मत लेना। मैं तुम्हारी बद्तमीजियों और गालियों से दबने वाला नहीं हूं। तुम्हारी दादागिरी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम्हारा ये घटियापन न तो मुझे रोक सकता है और न ही मुझे तोड़ सकता है। मुझसे दूर रहो, इसे मेरी चेतावनी ही समझो।

इसलिए बढ़ रहा विवाद

दरसअल मिलाप जावेरी ने केआरके का एक वीडियो शेयर किया था। जिनमें केआरके सुशांत की एक्टिंग का मजाक बनाते नजर आ रहे थे वहीं दूसरी तरफ सुशांत की मौत पर आंसू बहाते नजर आ रहे थे। इस वीडियो पर हंसल मेहता ने लिखा था - मिलाप केआरके नाम के इस परजीवी को जलील करने और सजा देने की जरूरत है। मिलाप की बात का समर्थन मनोज वाजपेयी ने भी किया था। इसलिए ये दोनों अब केआरके के निशाने पर हैं।