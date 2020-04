दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 03:52 PM IST

लंदन. हॉलीवुड डेस्क. हिट सीरीज 'स्टार वॉर्स' में नजर आए एक्टर एंड्रयू जैक की कोरोना के कारण मौत हो गई है। 76 साल के जैक ने मंगलवार को इंग्लैंड के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। एजेंट जिल मैकलॉ ने एक्टर की मौत की जानकारी दी। जैक दो दिन पहले ही कोविड-19 से संक्रमित हुए थे।

जिल ने कहा, एंड्रयू थेम्स नदी पर चलने वाली सबसे पुरानी हाउसबोट्स में से एक में रहता था। वो आजाद था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए पागल था। जैक की पत्नी गैब्रियल रॉजर्स ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर पति की मौत पर दुख जताया है। गैब्रियल ने लिखा, एंड्रयू जैक दो दिन पहले कोरोनावायरस से ग्रस्त पाए गए थे। उन्हें कोई दर्द नहीं था, वो शांति से चलते गए क्योंकि उन्हें पता था कि परिवार उनके साथ है। गैब्रियल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में क्वारैंटाइन में हैं।

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him.



Take care out there, lovers x@RealHughJackman @chrishemsworth @RobertDowneyJr pic.twitter.com/fm5LevA8n2