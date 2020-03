दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 09:41 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस हजारों जान ले चुका है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इस घातक वायरस की दवा खोज रहे हैं। ऐसे में हॉलीवुड एक्टर कीथ लॉरेंस मिडिलब्रूक कोरोना की फर्जी दवाई बेचते हुए गिरफ्तार हुए हैं। कीथ हिट एक्शन फिल्म ‘आयरन मैन 2’ में नजर आ चुके हैं।

Southland Man Arrested on Federal Charges Alleging Fraudulent Investment Scheme Featuring Bogus Claims of COVID-19 Cure: Keith Lawrence Middlebrook of southern California was arrested on a federal fraud charge related to the coronavirus. https://t.co/gkHN3rgRmz