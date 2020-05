दैनिक भास्कर May 14, 2020, 01:11 PM IST

इरफान खान का पिछले महीने 29 अप्रैल को निधन हो गया था। उनको श्रद्धांजलि देते हुए बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट के कलाकार रंजीत दाहिया ने एक घर की बाहरी दीवार पर उनका म्यूरल आर्ट बनाया। इस तस्वीर को लंचबॉक्स में उनके साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस निमरत कौर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लिखा- किसने सोचा था, जीवन और कला का ऐसा अशुभ और अब तक मनाया जाने वाला संगम होगा।

Chanced upon this arresting wall artwork in Ranwar Village on an errand run today. Incidentally a few houses down the one where Saajan Fernandes’s house is located in The Lunchbox. Such an ominous yet celebratory confluence of life and art. Who’d have thought... #IrrfanForever pic.twitter.com/ahi79KtNH3