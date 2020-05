दैनिक भास्कर May 10, 2020, 04:35 PM IST

मुंबई. मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने एकबार फिर दूसरों को होने वाली परेशानियों के देखते हुए अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है। ये बात उन्होंने शनिवार की रात एक ट्वीट करते हुए कही। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग जमकर इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं। कुछ साल पहले गायक सोनू निगम ने भी इस तरह की मांग की थी। तब भी जावेद ने उनका समर्थन किया था।

अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारत में लगभग 50 सालों तक लाउडस्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन फिर ये हलाल हो गया और इतना हलाल कि इसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका अंत जरूर होना चाहिए। अजान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाउडस्पीकर से दूसरों को काफी असुविधा होती है। मुझे आशा है कि कम से कम इस बार वे खुद ऐसा कर लेंगे।'

In India for almost 50 yrs Azaan on the loud speak was HARAAM Then it became HaLAAL n so halaal that there is no end to it but there should be an end to it Azaan is fine but loud speaker does cause of discomfort for others I hope that atleast this time they will do it themselves — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 9, 2020

यूजर बोला- हम शैतान के हाथों में नहीं खेल रहे

जावेद के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक मुस्लिम यूजर ने लिखा, 'आपकी राय से असहमत हूं। कृपया ऐसी टिप्पणियां ना करें जो कि इस्लाम और उसे मानने वालों से संबंधित हों। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम हर बार ऊंची आवाज में गाने नहीं चलाते और ना ही शैतान के हाथों में खेल रहे हैं। अजान प्रार्थना और जीवन की सही राह पर चलने के लिए बुलाने का सबसे सुंदर तरीका है।'

Disagree with your opinion.

Plz. Don't pass such comments which is related to Islam & belief



You must know that we are not running high volume songs every time & playing in hands of evil



Adaan is the most beautiful invitation for coming to prayer & walk on right track of life. — Azhar (@AzharJeddah2003) May 9, 2020

अख्तर ने दिया यूजर को जोरदार जवाब

उस यूजर को जवाब देते हुए अख्तर ने लिखा, 'तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वे इस्लामिक विद्वान जिन्होंने लगभग 50 साल पहले लाउडस्पीकर को हराम घोषित किया था, वे सभी गलत थे और नहीं जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो ऐसा कहो, फिर मैं तुम्हें उन सभी इस्लामिक विद्वानों के नाम बताऊंगा।'

So are you suggesting that those Islamic scholars who had declared the loud speaker haraam for almost fifty years were all wrong and didn’t know what they are talking about . If you have the guts then say so then I will tell you names of those scholar . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 9, 2020

सोनू निगम ने भी ट्वीट करते हुए उठाया था मुद्दा

इससे पहले अप्रैल 2017 में गायक सोनू निगम ने भी लाउडस्पीकर पर अजान का मुद्दा उठाते हुए सभी तरह के धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को रोकने की बात कही थी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था, 'ईश्वर सबका भला करे। मैं एक मुसलमान नहीं हूं लेकिन इसके बाद भी मुझे सुबह-सुबह अजान की आवाज के साथ उठना पड़ता है। पता नहीं भारत में ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी। मैं इस बात का भी बिल्कुल समर्थक नहीं हूं कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा ऐसे लोगों को उठाने के लिए बिजली का उपयोग करें, जो उनके धर्म को नहीं मानते हों। तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस।'

सोनू निगम ने अप्रैल 2017 में कई ट्वीट्स करते हुए धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर लगाने का विरोध किया था।

अख्तर पहले भी कर चुके लाउडस्पीकर का विरोध

इससे पहले भी एकबार जावेद अख्तर मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल का विरोध कर चुके हैं। फरवरी 2018 में किए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 'इसे रिकॉर्ड में रख लेना कि मैं सोनू निगम समेत उन सब लोगों से सहमत हूं जो चाहते हैं कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही रिहायशी इलाकों में स्थित किसी अन्य सभी पूजास्थलों में भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।'