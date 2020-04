दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 06:47 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. यूट्यूब चैनल द वायरल फीवर वीडियोज से फेमस हुए जीतेंद्र कुमार एक नई वेब सीरीज 'पंचायत' के साथ तैयार हैं। यह सीरीज 3 अप्रैल शुक्रवार को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। 'पंचायत' का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है।

खास बात है कि 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में नजर आ चुकी जीतेंद्र और एक्ट्रेस नीना गुप्ता की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है। सीरीज में दोनों के अलावा रघुबीर प्रसाद यादव, फैजल मलिक, चंदन रॉय अहम भूमिका में हैं। फैजल सीरीज के प्रोड्यूसर भी हैं।

