Apr 04, 2020

हॉलीवुड डेस्क. एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन ने जिम्मी किमैल शो पर वीडियो कॉल के जरिए शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मरीजों के इलाज के दौरान कोविड 19 से संक्रमित हुई नर्स को 10 हजार डॉलर का तोहफा दिया। इस दौरान जेनिफर ने अपने खाली समय के बारे में भी बताया। इससे पहले सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे फैंस को तीन हजार डॉलर की मदद की थी।

आइसोलेशन में है नर्स

नर्स किंबल फेयरबैंक्स अस्पताल में कोरोनावायरस के मरीजों के बीच तैनात थीं। इसी दौरान वो भी इस घातक संक्रमण का शिकार हो गईं। फिलहाल किंबल आइसोलेशन में हैं। उन्होंने जिम्मी के शो पर अपने आइसोलेशन के वक्त को शेयर किया। नर्स ने बताया कि, संक्रमित होने के कारण वो अस्पताल नहीं जा सकती हैं। इस कारण से वे अपनी दोनों बेटियों से दूर हैं।

Jennifer Aniston & I give thanks to a nurse with the virus... #HealthCareHero #JimmyKimmelLiveFromHisHouse #Postmates pic.twitter.com/TVqlHfMO8n