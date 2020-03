दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 07:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस से लड़ने के लिए अन्य फिल्म स्टार्स की तरह करीना कपूर और उनके पति सैफ अली खान ने भी आर्थिक मदद करने का संकल्प लिया है। इस बारे में करीना ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। इस कपल ने भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार की बजाय यूनिसेफ जैसी अंतरराष्ट्रीय और कुछ निजी संस्थाओं को मदद करने की बात कही।

सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी पोस्ट में करीना ने लिखा, 'इस तरह के मुश्किल हालातों में हमें एकसाथ आकर एक-दूसरे की मदद करने की जरूरत है। हम दोनों ने ऐसा करने के लिए कदम उठाया है और यूनिसेफ, गिव इंडिया और द इंटरनेशनल एसोसिएशन फोर ह्युमन वैल्यूज (IAHV) को मदद देने का संकल्प लिया है। हम उन लोगों से भी ऐसा करने का आह्वान करते हैं, जो ऐसा कर सकते हैं। हम साथ हैं.. जय हिंद। करीना, सैफ और तैमूर।' हालांकि अपनी इस पोस्ट में उन्होंने मदद के लिए दी जाने वाली राशि के बारे में नहीं बताया।

कुछ यूजर्स को पसंद नहीं आया सैफीना का फैसला

करीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हुई इस पोस्ट को देख उनके ज्यादातर फॉलोअर्स ने उनकी तारीफ की। हालांकि कुछ यूजर्स को ये बात पसंद नहीं आई कि अन्य सितारों की तरह पीएम-केयर्स फंड या मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की बजाए वे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मदद क्यों कर रहे हैं। हालांकि ऐसे यूजर्स की संख्या काफी कम रही।

