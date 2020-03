दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 05:05 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन के तीसरे दिन शुक्रवार को एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर अपना एक पुराना फोटो शेयर किया। जिसमें वे बड़े ग्लैमरस अंदाज में अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी दिख रही हैं। ये फोटो उनके बैकसाइड से लिया गया है। फोटो के साथ लिखे कैप्शन के जरिए उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बने रहने की अपील की।

इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'उस रोशनी को कोई धुंधला नहीं कर सकता, जो अंदर से जल रही होती है... मजबूत बने रहें, हम कर सकते और हम जरूर करेंगे'। इस पोस्ट में करीना ने कहीं कोरोनावायरस का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन सेल्फ क्वारैंटाइन और लॉकडाउन की इस घड़ी में उन्होंने लोगों से मजबूत बने रहने की अपील की।

Nothing can dim the light that shines from within... Stay strong ❤️❤️❤️ We can and we will 💪🏻💪🏻

