बॉलीवुड डेस्क. देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के बीच करीना कपूर खान के तीन साल के बेटे तैमूर की क्रिएटिविटी भी जारी है। उनकी बनाई ड्राइंग्स की फोटो शेयर करने के बाद करीना ने अब उनके हाथ से बने 'पास्ता नेकलेस' का फोटो शेयर किया है। शनिवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया जिसमें वे अपने गले में तैमूर के हाथों का बना ये हार पहने दिखीं।

करीना ने फोटो में जो नेकलेस पहना, वो कच्चे पास्ता से बना था और इस फनी फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'पास्ता ला विस्ता। तैमूर अली खान के हाथों से बनी ज्वेलरी।' इसके बाद उन्होंने फनी अंदाज में हैशटैग लगाते हुए लिखा, #QuaranTimDiaries, यहां टिम इसलिए लिखा क्योंकि तैमूर का घरेलू नाम यही है।

कविता ने पूछा- क्या अब भी कोई कारण बताने की जरूरत है?

करीना की पोस्ट को देख उनकी बहन करिश्मा समेत कई अन्य सेलेब्स ने प्यारभरे कमेंट किए। करिश्मा ने लिखा, लव इट। मलाइका अरोरा ने लिखा, Awwwww, अमृता अरोरा ने लिखा, स्टन, तो वहीं सीरियल एफआईआर से फेमस हुईं एक्ट्रेस कविता कौशिक ने पूछा, 'क्या अब हमें कुछ और कारण भी चाहिए आपको या उसके बारे में पागल होने के लिए?'

तैमूर को बताती हैं घर का पिकासो

इससे पहले हाल ही में करीना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर तैमूर की बनाई एक ड्राइंग को शेयर किया था। जिसके साथ उन्होंने लिखा था, 'अच्छे दिन यहां फिर से आएंगे... समुद्र किनारे बीच पर पूरा दिन। #घर का पिकासो #क्वारन-टिम-डायरिज'

Sunny days will be here again soon... A day at the beach 💙💙💙 #InhousePicasso #QuaranTimDiaries

