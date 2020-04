दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 02:29 PM IST

देश में जारी लॉकडाउन के बीच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेलेब्स टाइम पास करने के लिए तरह-तरह की चीजें कर रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने रविवार रात को अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वे अपने डॉगी 'कोको' के साथ खेलती नजर आ रही हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए करिश्मा ने लिखा, 'कोको तन्ना के साथ खेलने का समय। इनसे आप #टिक टॉक पर भी मिल सकते हैं। यह सुझाव देने के लिए दर्शानी खत्री आपको धन्यवाद। इस वीडियो को करने के लिए मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। हेहेहेहे#quarantine #fun #love'

Play time wit @koko_tanna Got him on #TikTok too Thanku @darshani_mini for suggesting this one . I hav tried my best to do this video . Heheheh #quarantine #fun #love

