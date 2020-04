दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 07:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच सभी स्टार्स घर पर हैं और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। इसी बीच बुधवार (1 अप्रैल) को दो कलाकारों रकुलप्रीत सिंह और कार्तिन आर्यन के छोटे भाई-बहन का जन्मदिन था और दोनों ने सालों बाद इसे उनके साथ मनाया। कार्तिक ने अपनी छोटी बहन डॉ कृतिका का, तो रकुल ने छोटे भाई अमन का बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस बारे में इंस्टा अकाउंट पर जानकारी दी।

कार्तिक ने बहन के बर्थडे सेलिब्रेशन के फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'लॉकडाउन का फायदा- 7 साल बाद किट्टू का जन्मदिन साथ मना रहे हैं। छोटा केक बनाने गया, बड़ा बिस्कुट केक बन गया। हैपी बर्थडे डॉक्टर कीकी... परिवार की शान डॉ कीकी'। इसके साथ उन्होंने दो फोटो भी शेयर किए जिसमें से एक में अपनी बहन के साथ दिख रहे हैं, वहीं दूसरे में उनकी बहन उनका बनाया केक काटती नजर आ रही है।

अर्जुन कपूर ने भी बधाई दी

कार्तिक की पोस्ट पर उनकी छोटी बहन को विश करते हुए अर्जुन ने लिखा, 'सोनू की किट्टू का बर्थडे। हैपी बर्थडे'। वहीं इसी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कार्तिक की बहन ने उनसे कहा 'आपको अप्रैल फूल की शुभकामनाएं। मुझे बिस्कुट केक पसंद है।'

रकुल ने लिखा- मुझे 93 से हंसा रहा है

रकुलप्रीत सिंह ने अपनी इंस्टा पोस्ट में छोटे भाई को विश करते हुए लिखा, '93 से मुझे हंसा रहा है... मुझसे छोटे, लेकिन बहुत छोटे नहीं... भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं... तुम मेरे जीवन में ऊर्जा की तरह हो, मेरे मित्र, मेरा नॉन स्टॉप मनोरंजन, मेरी ताकत। ये साल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशियां लाए। मोगली तुम्हें ढेर सारा प्यार।' रकुल ने तीन फोटो शेयर किए, जिसमें से एक वर्तमान का और दो उनके बचपन के फोटोज हैं।

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) on Apr 1, 2020 at 5:40am PDT

View this post on Instagram

Making me laugh since 93.. happpy happpy bday to my not so lil brother @amanpreetoffl .. you are the energy in my life , my friend , my non stop entertainment, my strength ! Wishing you the most happiest year ❤️❤️ lotssss of love Mowgli.. muahhhhhh

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet) on Mar 31, 2020 at 10:27pm PDT