Mar 28, 2020, 01:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से कटरीना कैफ शुक्रवार को अपनी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा कोहली के बर्थडे पर उनसे नहीं मिल सकीं। जिसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल करके ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उनके लिए एक प्यारी सी पोस्ट भी लिखी। इंस्टाग्राम पर शेयर की इस पोस्ट में कटरीना ने करिश्मा से वीडियोकॉल पर हुई बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी लगाया।

करिश्मा को बधाई देने के लिए लिखी पोस्ट में कटरीना ने लिखा, 'सबसे अच्छी लड़की जिसे मैं जानती हूं, करिश्मा कोहली को जन्मदिन की ढेर-ढेर सारी शुभकामनाएं... मुझे लगता है कि बीते कई सालों में ये तुम्हारा पहला ऐसा जन्मदिन है, जब हम एकसाथ नहीं हैं... मैं जानती हूं कि ये मुश्किल वक्त है लेकिन तुम हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहना और चमकते रहना... तुम्हारा लचीलापन और आशावाद मेरे लिए हमेशा एक उदाहरण रहता है। मेरा चांद जो हर अच्छे-बुरे वक्त में मेरे पीछे रहता है, सुख और दुख के वक्त मेरे साथ रहता है, तुम्हें ढेर सारा प्यार। #birthdaysinthetimeofcorona #bestfriends

Happiest happiest birthday to the best girl I know @karishmakohli ...... i think this is one of the first birthdays in a longgggggggg time we have not been together ....I know these are trying times but u always smile and shine through anything ..... ur resilience and optimism is always a example for me . .... love u to my moon and back through good times and bad , thick and thin you’ve been there with me ..... ❤️❤️❤️❤️#birthdaysinthetimeofcorona #bestfriends

