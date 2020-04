दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 07:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'पिंक' और 'उरी' जैसी फिल्मों के अलावा 'फोर मोर शॉट्स' वेब सीरीज में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने गुरुवार को बेहद खास अंदाज में लोगों को रामनवमी की बधाई दी। उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में ली अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और एक मैसेज लिखकर लोगों से साथ मिलकर कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सही मायनों में इंसान बनकर संसार को और खूबसूरत बनाने की अपील की।

फोटो शेयर करते हुए कीर्ति ने लिखा, 'आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तस्वीर मैंने पिछले साल अजमेर शरीफ़ में बैठे हुए ली थी और आज अचानक से फिर से इससे रूबरू हुई तो सोचा इसे पोस्ट करूं और अपनी तरफ से आप सभी से यह कहूं कि आज इस #कोरोनोवायरस की लड़ाई में, क्या हिन्दू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई... आज सही मायनों में हम सब हैं भाई-भाई... इन जात-पात की बातों पर गौर ना कीजिए... सबसे बड़ा धर्म है "इंसानियत"... सब कुछ छोड़कर सही मायनों में इंसान बनिए और एक साथ मिलकर इस संसार को एक खूबसूरत जगह बनाइए।'

सिर को दुपट्टे से ढंका

कीर्ति ने जो फोटो शेयर की, उसमें वे सफेद ड्रेस पहने दरगाह शरीफ के अंदर बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने लाल रंग का अपना दुपट्टा अपने सिर के ऊपर ओढ़ रखा है। कीर्ति जल्द ही वेबसीरीज 'फोर मोर शॉट्स' के दूसरे सीजन में नजर आएँगी। जिसका ट्रेलर हाल ही में सामने आया है।

आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं 🙏🙏🙏 ये तस्वीर मैंने पिछले साल अजमेर शरीफ़ में बैठे हुए ली थी और आज अचानक से फिर से इससे रूबरू हुई तो सोचा इसे पोस्ट करूं और अपनी तरफ से आप सभी से यह कहूं कि आज इस #कोरोनोवायरस की लड़ाई में, क्या हिन्दू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या इसाई... आज सही मायनों में हम सब हैं भाई भाई... इन जात-ं पात की बातों पर गौर ना कीजिए... सबसे बड़ा धर्म है " इंसानियत " ... सब कुछ छोड़कर सही मायनों में इंसान बनिए और एक साथ मिलकर इस संसार को एक खूबूसूरत जगह बनाइए ❤️❤️❤️

A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari) on Apr 2, 2020 at 1:58am PDT