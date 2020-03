दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 04:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. जैकी श्रॉफ की बेटी और टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ इन दिनों ब्वॉयफ्रेंड इबन हायम्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। दोनों कोरोनावायरस की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से घर पर हैं और क्वारेंटाइन टाइम एन्जॉय कर रहे हैं। कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो कि उनके घर पर शूट किया गया है। इस वीडियो में कृष्णा और इबन वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं।

Making the best out of every situation that comes our way. Hope everyone’s staying home and safe and keeping your mind and body happy and healthy. 🙏🏼✨

