दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 05:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के लोगों के बीच सेल्फ-आइसोलेशन और सोशल-डिस्टैंसिंग का संदेश फैलाने का आग्रह किया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए मानुषी हरियाणा के लोगों से घर पर ही रहने का अनुरोध करने वाले वीडियो पोस्ट करेंगी। हरियाणा में 27 मार्च तक कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या 19 हाे गई है।

View this post on Instagram

Let’s all be responsible citizens. India is counting on each one of us to stop the spread of deadly coronavirus. Staying at home, self-isolation and social distancing is imperative to fight COVID-19. #IndiaFightsCorona @mlkhattar @narendramodi

A post shared by Manushi Chhillar (@manushi_chhillar) on Mar 27, 2020 at 2:29am PDT