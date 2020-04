दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 10:33 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस महामारी के बीच दुनिया भर के डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर काम में लगे हुए हैं। ऐसे में 'एवेंजर्स' सीरीज के हल्क मार्क रफेलो ने अनोखे अंदाज में सभी हेल्थ वर्कर्स का शुक्रिया किया है। मार्क ने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' का एक सीन पोस्ट कर डॉक्टर्स को हीरो बताया है।

सुपरहिट एक्शन फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' का वो फाइनल बैटल सीन, जिसमें थेनॉस अपनी सेना के साथ आता है। वहीं, विलैन का जवाब देने के लिए सुपरहीरोज डॉक्टर के अवतार में तैयार हैं। मार्क ने इस इंस्टा पोस्ट में कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स को सुपरहीरो बताया है। उन्होंने कौप्शन में लिखा 'हीरोज हर रोज जुट रहे हैं।'

Heroes are assembling every day. Thank the healthcare worker in your life today. ⁣ 🎨: @bosslogic

