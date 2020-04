दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 12:28 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों उत्तराखंड के नैनिताल जिले में स्थित मुक्तेश्वर गांव में क्वारैंटाइन पीरियड गुजार रही हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने वहां की पंचायत के साथ हुए एक अनुभव के बारे में बताया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सेल्यूट, ये है मुक्तेश्वर'

इस वीडियो में नीना कहती हैं, 'ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है। इसमें तीन फेज है और यहां कोई नहीं है। मतलब चाहे 50 घर बहुत दूर-दूर हैं, फिर भी इस वक्त सिर्फ 4 या 5 परिवार हैं। तो परसों पंचायत वाले आए यहां आए और यहां का जो मैनेजर है उससे पूछा कौन-कौन है यहां, हम सबके नंबर लेकर गए। पूछा- कोई बीमार तो नहीं है और नंबर लेकर गए। तो मैं तो अभिभूत रह गई, कि मतलब ऐसी सूनसान जगह में, बियाबान जगह में जहां कोई भीड़भाड़ नहीं है, फिर भी पंचायत वाले आए और उन्होंने पता किया कि यहां पर कोई बीमार तो नहीं है। वेलडन।'

Salute. This is Mukhteshwar

