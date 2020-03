दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 05:32 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से फिल्मी स्टार्स भी घर से निकल नहीं पा रहे हैं और वीडियो कॉलिंग करके काम चला रहे हैं। इसी बात को लेकर वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। जिसके जरिए उन्होंने बताया कि इस मुश्किल दौर में वीडियो कॉलिंग ही हमारी तारणहार है।

अपनी पोस्ट में नीतू ने लिखा, 'इस कठिन समय में वीडियो कॉलिंग हमारे लिए रक्षक की तरह है... सकारात्मकता से देखें तो इन हालात ने हमारे रिश्तों को और मजबूत बना दिया है क्योंकि हम एक-दूसरे से और ज्यादा जुड़ रहे हैं। ज्यादा बातचीत.. ज्यादा जुड़ाव'।

Video calling our saviour in these tough times .. on a positive note this phase has made our relationships stronger as we are connecting more !! More conversations!! More interactions ❤️

