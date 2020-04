दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 04:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से छोटे व्यापारियों और उद्य़ोग धंधों को काफी नुकसान होने की आशंका है। जिसे देखते हुए वर्सेटाइल एक्टर और पूर्व सांसद परेश रावल ने लोगों से एक खास अपील की है। शुक्रवार को एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जब इस वायरस का डर जब पूरी तरह से चला जाएगा तो आप स्थानीय व्यापारियों और भारतीय कंपनियों का ही सामान खरीदें। इससे उनकी काफी मदद होगी।

अपने ट्वीट में परेश ने लिखा, 'जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो अपनी छुट्टियां भारत में बिताएं, स्थानीय रेस्तरां में खाने जाएं, स्थानीय लोगों से मीट व सब्जियां खरीदें, भारतीय ब्रांडों के कपड़े और जूते खरीदें और स्थानीय व्यवसायियों का समर्थन करें। हमारी मदद के बिना इन व्यवसायों का जीवित रहना बेहद मुश्कित है।'

When Corona Virus is over, let’s spend our holidays in India, eat in local restaurants, buy local meats and veggies , buy clothes and shoes from indian brands and support local businesses. These businesses are going to find it very difficult to survive without our help.