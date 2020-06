दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 09:41 PM IST

सोमवार को मोदी सरकार ने एक साथ 59 चीनी ऐप्स पर एक तरह से डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी। रात 9 बजे अचानक आए एक आदेश में टिकटॉक समेत 59 बड़े ऐप्स को बैन करने का आदेश जारी हो गया। सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले के साथ ही मीम्स की भी बाढ़ आ गई है।

चीन के साथ चले रहे सीमा विवाद के बाद अब ज्यादातर इंडियन यूजर्स इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ये सही फैसला है और इसे काफी पहले ही ले लिया जाना चाहिए था।

यूजर्स बॉलीवुड की फिल्मों की सीन और फनी कार्टून्स के जरिये अपना रिएक्शन दे रहे हैं। यूजर्स डायलॉग्स वाले मीम्स से कहीं सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो कहीं टिक टॉकर्स का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है।

ट्विटर पर टॉप टेन में ट्रेंड कर रहे 10 हैशटेग, सभी चाइनीज ऐप्स से जुड़े

1. #TikTok

2. #PUBG

3. #59 Chinese Apps

4. #UC Browser

5. #Government of India

6. #Shareit

7. #DigitalAirStrike

8. #ChineseAppsBlocked

9. #Jayaraj_And_Fenix

10. #CamScanner



सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार ट्वीट्स और रिएक्शंस

#Tiktok banned by Indian Government.

Tiktok users now be like : pic.twitter.com/Du1SQyHBZf