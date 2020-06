View this post on Instagram

Missing you , my blood group .. Dharti Maa Ki Kasam. I love you so much it will never stop hurting. 🎼तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा-मेरा अफ़साना मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू ना जाए तेरे बिना हो जीना, वो दिन कभी ना आए तेरे बिना हो जीना, वो दिन कभी ना आए ...

A post shared by Rohini iyer (@rohiniyer) on Jun 14, 2020 at 10:22pm PDT