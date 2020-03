दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 12:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के संकट से जूझ रही दुनिया की मदद करने के लिए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी सामने आए हैं। कई सेलेब्स के बाद प्रियंका-निक ने भी कई रिलीफ फंड्स में योगदान देने की बात कही है। प्रियंका ने अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी कई संस्थाओं का जिक्र किया है जो कि कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए रोजी-रोटी के संकट को कम करने के लिए काम कर रही हैं।

प्रियंका ने लिखा-दुनिया भर के कई लोगों को इस वक्त हमारे सहयोग की जरूरत है। ऐसे में मेरे और निक के लिए यह बात जरुरी थी कि ऐसे संस्थाओं को योगदान दिया जाए जो कम इनकम वाले और बेघर लोगों, डॉक्टरों, भूखे बच्चों और म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरुरतमंदों को मदद कर रही हैं। इन्हें आपके सहयोग की भी जरूरत है इसलिए हम आपको भी इनके लिए योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई राशि छोटी नहीं होती फिर वो चाहे एक डॉलर क्यों न हो।



प्रियंका ने किया 10 संस्थाओं का जिक्र: इसके साथ ही प्रियंका ने उन 6 संस्थानों का जिक्र किया जिनके लिए उन्होंने योगदान दिया है। प्रियंका ने लिखा-मैंने और निक ने इन चैरिटी संस्थानों को डोनेट किया है-unicef, @feedingamerica, @goonj, @doctorswithoutborders, @nokidhungry, @give_india, and @sagaftra, #IAHV, @friends_of_aseema, और #PMCares Fund. आप सब जो कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।

The world needs our help more than ever. These organizations are doing amazing work by helping those impacted by #Covid19. They are feeding the hungry (including children out of school), supporting doctors and first responders, helping low income and homeless communities, and supporting our colleagues in the entertainment industry. Nick and I have already donated to these charities: @unicef, @feedingamerica, @goonj, @doctorswithoutborders, @nokidhungry, @give_india, and @sagaftra, #IAHV, @friends_of_aseema, and #PMCares Fund. Thank you for everything you are doing. They need your support too, and we would implore you to donate as well. I have linked to each org with a swipe up in my stories...no donation is too small. Together we can help the world beat this. ❤️ @nickjonas

