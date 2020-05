दैनिक भास्कर May 01, 2020, 07:04 PM IST

इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के बाद लगातार तीसरा दिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर लाया। शुक्रवार सुबह 'फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के सीईओ कुलमीत मक्कड़ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 60 साल के थे और लॉकडाउन की वजह से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फंसे हुए थे। उनके निधन पर विद्या बालन, करण जौहर, सुभाष घई और आशुतोष गोवारिकर समेत इंडस्ट्री के कई लोगों ने दुख जताया है।

इस बारे में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए बताया, 'आज हमने अपनी ताकत का स्तम्भ खो दिया। कुलमीत की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी लगन, निष्ठा, संसाधनशीलता और प्रतिबद्धता केवल उनकी ही सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोजने की अद्वितीय क्षमता से मेल खाती थी। आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया, जिसने हमेशा विनम्र रहते हुए और पर्दे के पीछे रहकर भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग का पोषण करने में महती भूमिका निभाई है। हमारे सबसे प्यारे कुलमीत आप हमेशा याद रखे जाएंगे। आपकी विरासत आगे बढ़ती रहेगी।'

करण जौहर

Kulmeet you were such an incredible pillar to all of us at the Producers Guild of India....relentlessly working for the industry and towards its enhancement and advancement... you left us too soon...We will miss you and always Remember you fondly.... Rest in peace my friend... pic.twitter.com/GUcapyjfMo — Karan Johar (@karanjohar) May 1, 2020

विद्या बालन

आशुतोष गोवारिकर

A sad day for the Film & Television Producers Guild of India! The CEO #KulmeetMakkar has passed away.



Kulmeet, THANK YOU for always being there - to help, solve, inform, strategize, corporatize & build relations!

YOU will be missed! 🙏



Heartfelt condolences to the family! 🙏 pic.twitter.com/pKJjgYSiWl — Ashutosh Gowariker (@AshGowariker) May 1, 2020

महेश भट्ट

The Film Producers Guild has lost a ‘Gladiator ’ . Mother nature does not make people like him these days . https://t.co/DOJyAMuN2K — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) May 1, 2020

फरहान अख्तर

Seems like every day we’re waking up to losing someone we knew and someone who cared deeply about Indian film. RIP #KulmeetMakkar.. your work as the CEO of Film & Television Producers Guild of India will always be remembered. pic.twitter.com/jRWNHIwBL7 — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) May 1, 2020

हंसल मेहता

Damn it... Now Kulmeet! RIP my friend. — Hansal Mehta (@mehtahansal) May 1, 2020

सोनाक्षी सिन्हा